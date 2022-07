Monterotondo, al via il Light Festival: tutti gli eventi in programma

L’estate è finalmente arrivata e con essa gli eventi non si fanno attendere. Non fa eccezione il Monterotondo Light Festival: il manifesto di una cultura in movimento, che ferma proprio non sa stare. Nato da giovani menti in fermento, il festival vuole importare per la prima volta nella storia della città una nuova visione, facendo leva sulla potenza delle arti visive, sonore e performative.

Monterotondo Light Festival: l’evento

Contaminazione è la parola d’ordine: punto di partenza e di arrivo. In una due giorni di performance dal vivo, light map, dialoghi, flussi espressivi, tutte le generazioni della città si incontreranno ai piedi dello splendido Palazzo Orsini, sede del Comune di Monterotondo e perla storica del territorio laziale, per raccontare e rappresentare con strumenti ed espressioni nuovi le bellezze della nostra terra.

In poche, dense, parole il festival è un Ponticello fra passato e futuro, a metà tra una storia già scritta e un presente straripante di visioni e talento. Un evento inclusivo reso possibile dal dialogo con istituzioni, partner, professionisti, cittadini uniti con il medesimo obiettivo. Perché la bellezza non ha target, né confini. La bellezza è di tutti.

I riferimenti

📍 Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino

Ore 21.00 – 23.30

🌳 ILLUMINAZIONE PARCO DEL CIGNO :

1 – 2 Luglio ore 21.00

🎥 ESIBIZIONE LIVE VIDEO MAPPING :

Alice Felloni

Vincenzo Pizzi

Elio di Paolo

1- 2 Luglio ore 22.00 / 22.45 / 23.30

🔉INSTALLAZIONI SONORE :

1 – 2 Luglio tra una perfomance video e l’altra.

A cura di PierPaolo Trabassi per il Collettivo Ponticello