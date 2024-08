Monterotondo, controlli serrati dei Carabinieri: il bilancio delle attività

Controlli serrati controlli dei Carabinieri anche a ferragosto. A Monterotondo sono state denunciate 12 persone e altre 3 sono state segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Ritirate 3 patenti di guida e sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli. Il bilancio delle attività.

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nelle giornate a cavallo di ferragosto, hanno svolto in tutto il territorio di competenza, controlli del territorio intensificati ed hanno effettuato un servizio mirato finalizzato al controllo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie. Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 400 persone e controllato 160 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 10.000 euro. Quattro le patenti di guida ritirate e 4 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. All’esito dei controlli sono state anche denunciate 6 persone, che sottoposte a misure limitative della libertà personale, non hanno rispettato le ordinanze loro imposte.