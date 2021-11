Coronavirus nel Lazio: diminuiscono i contagi, ma aumentano morti e ricoveri

TERZA DOSE: oltre 175 mila dosi effettuate. Il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster… con tessera sanitaria e codice fiscale.