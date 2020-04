Covid-19: raggiunto il picco dei contagi, ma la curva ancora non scende. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 43 nuovi casi appartenenti alla Asl RM6, tra i Castelli Romani e il Litorale.

Il picco dei nuovi contagi è stato raggiunto il 26 marzo, ma la curva scende con difficoltà.

Ecco il bilancio dopo il primo mese di quarantena.

<<Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 9 aprile il numero dei contagi è salito a 588, con altri 43 nuovi casi.

Ma chi sono questi nuovi 43 soggetti positivi dopo un mese di quarantena?

Nel comunicato della Regione Lazio si evidenzia che è stata attenzionata una RSA di Marino. Il Sindaco di Marino conferma dalla sua pagina facebook che a Marino il numero di positivi è aumentato di 20 soggetti, arrivando a 51 contagi.

Dopo un mese di quarantena forzata è ora di fare un primo bilancio

Sulla base delle nostre analisi, la curva dei nuovi contagi ha raggiunto il picco il 26 marzo e scende con grande difficoltà. Nei Castelli Romani e Litoranea, la curva dei nuovi contagi in 14 giorni è scesa solo del 27% rispetto al suo picco massimo.

In questo mese i cittadini hanno fatto un sacrificio eccezionale, rimanendo nelle proprie abitazioni e riducendo al minimo gli spostamenti. Le misure di distanziamento sociale sono state applicate diligentemente dai cittadini.

I risultati sono eccezionali. Come si evince dal grafico, l’andamento dei contagi (linea rossa nel grafico) rimane molto più lento rispetto alla simulazione del numero di contagi ottenuta con il modello matematico (siamo scesi al 3% e siamo tra i migliori in Italia).

Quindi, nei Castelli Romani e Litoranea stiamo contenendo e sconfiggendo il coronavirus. Senza questo impegno straordinario dei cittadini i contagi sarebbero arrivati nei Castelli Romani e Litoranea a 20.127 positivi, con un impatto devastante sulle deboli strutture sanitarie pubbliche.

Questi risultati sono stati ottenuti anche con un eccezionale lavoro della ASL RM6 e dei soggetti positivi che sono riusciti a mettere in sorveglianza domiciliare nel nostro territorio migliaia di persone che hanno avuto rapporti con i soggetti positivi.

Contagi nei Comuni dei Castelli Romani

Di seguito la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti: Grottaferrata (88 contagi, di cui 64 suore), Marino (51, di cui 20 di una RSA), Nettuno (50), Pomezia (38), Frascati (32), Velletri (30), Albano (23), Lariano (23), Ariccia (17), Anzio (15), Ardea (14), Ciampino (14), Castel Gandolfo (13), Genzano (12), Rocca Priora (9), Montecompatri (7), Rocca di Papa (7), Monte Porzio Catone (6), Lanuvio (5), Colonna (4), Nemi (1). Si precisa che i dati sono in continuo aggiornamento.

Mappa aggiornata Comune per Comune nel Lazio

Per visualizzare la cartina per comune sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

ECCO LA MAPPA AGGIORNATA COMUNE PER COMUNE

E’ importante notare che ben 149 comuni del Lazio con una popolazione complessiva di 228.831 abitanti non presentano alcun contagio.

Ci sono le isole (Ponza, Ventotene) e altri 7 comuni della provincia di Latina, decine di comuni appartenenti alle comunità montane dell’Aniene, dei Monti Lepini, dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, 32 comuni del frusinate, 23 comuni del viterbese e 47 comuni del reatino.

Dopo un mese di quarantena forzata, il numero di nuovi contagi dovrebbe essere nullo.

I Sindaci, la ASL RM6 e la Regione Lazio dovrebbero valutare con la massima attenzione l’opportunità di aumentare le misure di distanziamento sociale.

Una misura molto importante che i Sindaci dei Castelli Romani e Litoranea dovrebbero applicare da subito è quella relativa alla obbligatorietà dell’uso della mascherina in luoghi pubblici, evitando in questo modo che un soggetto positivo asintomatico possa contagiare altri cittadini. Sarebbe una forma di rispetto verso gli altri. Dobbiamo imparare dalla Corea del Sud, paese che ha vinto la guerra contro la diffusione del coronavirus: i cittadini indossano la mascherina anche se hanno un semplice raffreddore come forma di rispetto verso gli altri.

Considerando la scarsa ed insufficiente informazione che viene quotidianamente fornita dalla Regione Lazio, dalla ASL RM6 e dai Sindaci, sui dati del monitoraggio della diffusione del coronavirus nei Castelli Romani e Litoranea abbiamo applicato un modello di regressione in forma logaritmica e, dalle prime analisi, è emerso che il numero di positivi nei nostri comuni è significativamente correlato con le seguenti variabili:

– Numero di abitanti

– Numero di lavoratori che operano con il mercato ortofrutticolo di Fondi (primo comune del Lazio dichiarato “zona rossa”)

– Presenza sul territorio di una casa di riposo, RSA o convivenza contaggiata

– Presenza sul territorio di una struttura ospedaliera.

Chiaramente il numero di positivi è fortemente correlato con il numero di abitanti nel comune (i 149 comuni del Lazio senza contagi sono comuni con pochi abitanti).

Analizzando la matrice del pendolarismo tra i comuni italiani pubblicata dall’ISTAT è emersa una correlazione positiva tra il numero di positivi e il numero di lavoratori che operano con il mercato ortofrutticolo di Fondi (primo comune del Lazio dichiarato “zona rossa”). A conferma, diversi positivi nei Castelli Romani e Litoranea lavoravano con il mercato ortofrutticolo di Fondi.

Nelle ultime settimane è esploso – nei Castelli Romani e in tutta Italia – il problema delle case di riposo e delle RSA. Il problema nella diffusione del coronavirus sono le comunità dei soggetti più deboli e più indifesi (i nostri anziani e i soggetti con handicap), comunità che andavano e vanno controllate con maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni (magistratura compresa), valutando se confermare le autorizzazioni o chiudere le strutture. In particolare, le case di riposo più grandi vanno immediatamente riconvertite in strutture più piccole.

In questa situazione di emergenza sanitaria, le strutture ospedaliere rischiano di diventare dei pericolosi focolai di diffusione del coronavirus. Purtroppo, anche ai Castelli Romani si stanno verificando quotidianamente e con sempre maggiore frequenza casi di positività tra il personale medico, a causa della mancanza o della inidoneità dei dispositivi di sicurezza. Ad esempio, in una importante struttura ospedaliera dei Castelli Romani sono stati fatti i tamponi a tappeto sul personale medico e sui pazienti, individuando ed isolando ben 11 casi positivi al covid-19.

Come abbiamo già denunciato, è stato un grave errore la scelta di distribuire i posti letto e i positivi covid-19 in 5 strutture (Ospedale dei Castelli Romani, posti letto di breve osservazione negli ospedali di Velletri, di Frascati e di Anzio, più l’ospedale Regina Apostolorum), non solo per il grandissimo rischio di aumentare la diffusione del coronavirus, replicando tragicamente uno dei più clamorosi errori commessi dalla Regione Lombardia, ma anche perché questa scelta ha praticamente bloccato tutte le altre prestazioni sanitarie, anche urgenti, di cui necessitano i cittadini.

Il Partito Comunista dei Castelli Romani rilancia la proposta di riaprire l’ospedale di Albano per realizzare una struttura completamente “dedicata, “specializzata” e “isolata” per il trattamento dei soggetti infetti da coronavirus e per le attività di monitoraggio della diffusione del coronavirus nella fase 2, in modo da non bloccare la fornitura delle altre prestazioni sanitarie da parte delle strutture ospedaliere dei Castelli Romani.

Un ringraziamento particolare a tutti i lavoratori (personale sanitario, lavoratori impegnati nella filiera alimentare e nella raccolta dei rifiuti, vigili urbani e forze dell’ordine, ecc.) che stanno garantendo i servizi essenziali, lavoratori cui devono essere sempre assicurati tutti i dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, disinfettante e altro)>>.

Lo dichiara in una nota il Partito Comunista dei Castelli Romani.