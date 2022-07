Covid Lazio, 11257 contagi e 7 morti: i dati di oggi mercoledì 6 luglio

Covid Lazio. L’attenzione per l’andamento della curva epidemiologica resta alta, soprattutto in relazione all‘aumento dei contagi che si sta registrando nel corso di questi giorni. A preoccupare è l’ingresso in scena di una nuova variante Omicron, fortemente contagiosa ed in grado di ‘bucare’ la protezione offerta dai vaccini.

Leggi anche: Covid, nuova variante Omicron. L’allarme di Vaia: ‘È molto contagiosa e buca i vaccini’

Covid Lazio: i dati di oggi 6 luglio

Per quanto riguarda propriamente la regione Lazio, sono 11257 i nuovi contagi registrati oggi e 7 le persone decedute. Di seguito i dati completi:

11257 nuovi contagi

+15 persone ricoverate

+3 terapie intensive

+4307 persone in isolamento

+7 morti

6925 persone guarite

I numeri dalle Asl

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.963 3 Asl Roma 2 1.845 0 Asl Roma 3 1.659 0 Asl Roma 4 584 1 Asl Roma 5 857 0 Asl Roma 6 1.046 0 Latina 1.545 0 Rieti 279 1 Viterbo 535 1 Frosinone 944 1

Come rende noto l’assessore regionale Alessio D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 26.9% mentre i casi a Roma città sono a quota 5.467.