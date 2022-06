Covid nel Lazio, impennata di contagi: otre 5.000 casi, più di 3.200 sono a Roma

Coronavirus nel Lazio, non ci sono buone notizie. I casi continuano ad aumentare: la curva è in netta ascesa nell’ultima settimana, con un raddoppio dei contagi. E la giornata di oggi non si smentisce. Su un totale di 23.747 tamponi, si registrano 5.157 nuovi casi positivi (ieri erano 4.826, la scorsa settimana 2.795): 5, invece, i pazienti deceduti, 496 i ricoverati e 5.342 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.251.

Il bollettino di oggi 17 giugno 2022 nel Lazio

Nuovi contagi: 5.157

Ricoverati: -4 pazienti

Terapie intensive: +3

Morti: 5

Guariti: 5.342

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.051 2 Asl Roma 2 1.460 1 Asl Roma 3 740 0 Asl Roma 4 226 0 Asl Roma 5 365 0 Asl Roma 6 389 1 Latina 401 0 Rieti 67 1 Viterbo 147 0 Frosinone 311 0

