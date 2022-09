Covid, oggi nel Lazio 1.487 nuovi contagi e 4 morti: i dati dalle Asl

Covid Lazio. In vista dell’arrivo della stagione fredda, il monitoraggio della situazione epidemiologia diviene ancor più importante. In particolare, per quanto riguarda la giornata di oggi, i nuovi casi registrati in regione sono 1.487 mentre 4 le persone decedute. Ma vediamo nel dettaglio i dati completi.

Covid Lazio: i dati di oggi 16 settembre

Ecco i dati rilevati dagli uffici della Regione Lazio di oggi, venerdì 16 settembre:

1487 nuovi contagi

0,07 % trend (ieri 0,08%)

+1 ricoverati

-2 terapie intensive

+184 isolamento

+4 morti

1300 guariti

I numeri dalle Asl

Ecco, invece, il dettaglio dalle Asl dislocate sul territorio: