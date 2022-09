Covid, oggi nel Lazio 1377 nuovi casi e 2 morti. D’Amato: ‘In attesa dei vaccini aggiornati’

Covid Lazio: sono 1.377 i nuovi casi positivi registrati oggi in regione e 2 le persone decedute. Come rende noto l’asssessore D’Amato in una nota ‘il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3% mentre i casi a Roma città sono a quota 698. Torna inoltre a ‘calare il numero dei casi complessivo su base settimanale, circa del 10% e l’incidenza scende a 186 per 100mila abitanti. Il valore rt è a 0.76. Siamo in Attesa dell’arrivo dei vaccini aggiornati, conclude l’assessore.