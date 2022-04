Covid, oggi nel Lazio 6.415 nuovi casi: ecco la situazione nelle Asl di Roma e delle Province

Sono appena usciti sulla pagina ufficiale di Salute Lazio i dati Covid per la giornata di oggi, domenica 10 aprile 2022.

Precisamente oggi nel Lazio su un totale di 42.804 tamponi, si registrano 6.415 nuovi casi positivi, ovvero 840 in meno rispetto a ieri. Si registrano inoltre 5 decessi (uno in più rispetto a ieri), 1.145 ricoveri (30 in più rispetto a ieri) di cui 68 in terapia intensiva. Inoltre nella giornata di oggi 3.546 persone sono guarite dal Covid. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%.