Nuova ondata Covid e influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’

Per far fronte alla nuova ondata dei contagi da covid-19 da un lato e all’arrivo dell’influenza stagionale dall’altro, gli esperti consigliano di effettuare una doppia vaccinazione. Vale a dire di procedere con la somministrazione contemporanea, in un’unica seduta, del vaccino contro il Covid e l’antinfluenzale.

Duplice vaccinazione contro il Covid e l’influenza

È molto probabile che quest’anno la nuova ondata dei contagi da Covid-19 incrocerà l’influenza stagionale che, stando alle prime informazioni, dovrebbe presentarsi in forma severa. Dunque, al fine di evitare intasamenti delle strutture sanitarie, ripetendo così scenari già visti, dati dalla presenza di una duplice emergenza, torna a farsi sentire l’importaza di effettuare la vaccinazione contro il covid ma non solo. Infatti, sarà necessario immunizzarsi anche contro l’infuenza stagionale che, stando a quanto dicono gli esperti, quest’anno potrebbe preentarsi in forma severa.

Le parole di Speranza

Va ricordato che a partire dallo scorso 12 settembre, è possibile prenotare la dose di vaccino ‘aggiornata’, ovvero quella che contrasta anche la temuta variante Omicron e le sue sottovarianti. A sottolineare l’importanza della vaccinazione è anche il ministro della salute Roberto Speranza che afferma: ‘Bisogna lanciare con forza questa ulteriore campagna di vaccinazione con i vaccini aggiornati, che per il momento è rivolta alla fascia dei più fragili. I nuovi vaccini anti Omicron 1, 4e 5 — prosegue ancora Speranza — sono tutti molti simili e costruiti su tale variante: metteremo a disposizione i vaccin più aggiornati appena saranno materialmente sul territorio’.

La doppia vaccinazione

Favorevole alla doppia vaccinazione anche il consigliere del ministro Speranza Ricciardi che afferma: ‘Dopo due anni di diminuzione dell’epidemia influenzale, quello che vediamo dai dati che arrivano dall’altro emisfero, è che sarà una stagione impegnativa. Per questo è importantissimo fare la vaccinazione contro l’influenza e il richiamo contro il Covid’, conclude l’esperto.