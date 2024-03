Nuove esenzioni ticket per codici E01, E02, E03 ed E04: Scopri i vantaggi aggiunti!

Entro fine marzo andranno aggiornati i codici che permettono di usufruire delle agevolazioni sul ticket su base reddituale. Ecco come fare.

Buone nuove per chi usufruisce di agevolazioni sui ticket sanitari. In alcuni casi sono previste delle esenzioni sulle prestazioni medico-sanitarie in base al reddito o alla condizione psico-fisica del paziente, a seconda dei casi si può usufruire di un’esenzione parziale o totale sul costo del ticket e quindi della prestazione sanitaria di cui si ha bisogno.

Da marzo 2024 cambiano alcuni parametri che permetteranno di usufruire dei ticket per le esenzioni sanitarie, con maggiori vantaggi economici utilizzando dei codici specifici al momento della richiesta: ecco quali sono e come ottenere le esenzioni.

Esenzioni ticket: quali sono i codici per ottenerle e come fare

I codici per le esenzioni sui ticket sanitari sono inseriti, al momento della richiesta presso il vostro medico di fiducia, direttamente sulle ricette mediche o in fase di prenotazione al cup regionale. Attraverso i codici di esenzione è possibile accedere a delle agevolazioni, calcolate in base alla vostra condizione economica o di salute.

Entro la fine di marzo dovranno essere rinnovata in particolare le esenzioni legate al reddito, quindi riferibili ai codici E01, E02, E03, E04 e altri. Queste esenzioni possono essere richieste presentando la propria condizione economica, e quindi reddituale tramite Isee e rivolgendosi in due modi: o facendo richiesta direttamente online presso le Asl del territorio, o recandosi di persona presso gli uffici. Bisognerà quindi presentare dei documenti personali compilando l’apposita modulistica.

Che tipo di prestazioni sanitarie è possibile ottenere con le esenzioni reddituali?

Visite mediche, acquisti di medicinali ed esami specialistici rientrano tra le tipologie di prestazioni sanitarie a cui, attraverso l’esenzione del ticket, si potrà accedere a prezzi agevolati.

In questo modo, su ogni ricetta su cui verrà apposto il ticket, si potranno risparmiare fino a 10 euro sul limite di 8 differenti specifiche. Questa regola vale su tutto il territorio nazionale, uniformando le prestazioni sanitarie a un unico tariffario nazionale. Certo, ci potrebbero essere delle discrepanze tra città e città quanto ai costi delle prestazioni, ma le regole sull’esenzione del ticket sono su scala nazionale. Da aprile 2024 rientreranno nei nuovi parametri, fruibili mediante ticket, anche consulenze genetiche, terapie mediante tecnologie avanzate e specifiche prestazioni in regime ambulatoriale.