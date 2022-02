Nuovo vaccino Sanofi-Gsk: come funziona, quanto protegge e quando arriva in Italia

Sta per sbarcare sul mercato un nuovo vaccino contro il Covid 19 che, secondo i primi studi sarebbe efficace al 100% contro i casi gravi e i ricoveri ospedalieri. Si tratta del vaccino creato da Sanofi-Gsk. Questo nuovo vaccino sembrerebbe essere efficace contro il Covid sintomatico in più del 50%, proprio come nei vaccini già in uso in Italia.

Vaccino Sanofi-Gsk: come funziona e quando arriva in Italia

Il nuovo vaccino sarebbe diverso da quelli prodotti da Pfizer e Moderna, in quanto non agirebbe attraverso l’mRna. Bensì il siero prodotto da Sanofi-Gsk si basa sulla tecnica della “proteica ricombinante”, così come per il vaccino Novavax. «E’ una tecnologia consolidata – spiega il capo dell’area vaccini si Gsk, Roger Connor – che è stata ampiamente utilizzata nei precedenti vaccini contro altre infezioni virali».

Le case farmaceutiche Sanofi e Gsk hanno richiesto l’approvazione del loro nuovo vaccino sia in Europa sia negli Stati Uniti. Non appena il siero sarà approvato ufficialmente arriverà anche in Italia.

Efficacia vaccino Sanofi-Gsk

Per quanto riguarda l’efficacia è stato notato che, ricevendo due dosi di questo nuovo vaccino si ottiene:

una protezione del 57,9% contro l’infezione sintomatica del Covid-19,

una protezione del 75% contro le infezioni da moderate a gravi,

una protezione del 100% contro i casi più gravi e i ricoveri.

Inoltre, per i pazienti che avevano già ricevuto una prima dose di un vaccino mRna o adenovirus già in uso, il vaccino Sanofi-Gsk, usato come dose di richiamo, ha prodotto un grande aumento degli anticorpi neutralizzanti. Questi sono cresciuti da 18 a 30 volte, anche in base alla fascia d’età dei pazienti e alla tipologia di vaccino effettuato in precedenza.