Richiami alimentari, vetro nel ragù e fontina con batteri: ecco marche e lotti

Ci sono nuove comunicazioni importanti per i nostri lettori, in particolare si tratta di richiami alimentari da segnalare. Sono due, in particolare, i casi segnalati, ed entrambi appartengono a marchi abbastanza prestigiosi e quindi larghissimo consumo. Il primo caso riguarda il ragù del Carrefour, mentre il secondo si riferisce alla fontina Dop di Aldi. Per tali prodotti è stato predisposto il ritiro dagli scaffali per evitare possibili ripercussioni. Ecco tutti i dettagli, continuate a leggere per rimanere informati.

Kinder, Mars, Twix e gelati: ecco tutti i prodotti ritirati, attenzione a non mangiarli

Ragù Carrefour ritirato dagli scaffali: perché?

In una nota, il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo alimentare da parte di Carrefour: si tratta del ragù di carne di cinghiale di marca Terre d’Italia. Qual è il motivo? La ragione risiede sostanzialmente nella presenza di un corpo estraneo, ovvero un frammento di vetro. Il prodotto è molto riconoscibile: viene venduto in vasetti da 200 gr, la scadenza (Tmc, termine minimo di conservazione) è fissata al 30 marzo 2024 che corrisponde anche al numero di lotto. Il prodotto in questione viene dall’azienda Triglia Srl per GS Spa, il cui stabilimento si trova in via Salcetti 39 nella frazione di Nodica, a Vecchiano, in provincia di Pisa. Chi ha acquistato il prodotto non deve consumarlo per le ragioni suddette, e sono invitati a restituirlo al punto vendita dove lo hanno acquistato.

Il marchio di identificazione è IT 9 1575 L CE.

Ritirata anche la Fontina Dop Aldi

Ad ogni modo, non si tratta dell’unico caso di ritiro. C’è, infatti, un altro richiamo alimentare che viene segnalato, ed è quello relativo alla fontina Dop di Aldi. In tal caso, il ritiro del prodotto è avvenuto in modo del tutto precauzionale: possibile la presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (Stec). Per riconoscere il prodotto, basti tenere in considerazione che si tratta del marchio di Regione Che Vai, e viene venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto C066105626 e con il termine minimo di conservazione fissato al 9 maggio 2023. La produzione è della Cooperativa Produttori di Latte e Fontina Soc. Coop. Arl.