Roma, operario cade da un albero: 44enne in codice rosso

Un terribile incidente sul lavoro è avvenuto oggi intorno alle 14. Ad essere coinvolto un uomo di 44 anni che stava lavorando alla potatura di un albero.

44enne cade dall’albero mentre effettua la potatura

I fatti sono avvenuti in via Crescenzio intorno alle 14 all’altezza del civico 92. Qui un operaio durante alcuni lavori di potatura in cima ad un albero, è caduto a terra dal cestello sul quale stava lavorando.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto presente il I Gruppo Centro “Ex Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale. L’uomo, di 44 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Il mezzo d’opera è stato posto sotto sequestro. Sul posto per ulteriori accertamenti anche personale dello SPRESAL e dell’Ispettorato del lavoro.