Si vaccina 217 volte contro il Covid in poco più di due anni: “Nessun effetto collaterale”

L’uomo è diventato oggetto di studio da parte di un team di ricercatori, secondo cui è la persona più vaccinata della storia.

Nonostante il gran numero di vaccinazioni, il paziente non ha riscontrato alcun effetto collaterale. Anche l’ultimo vaccino somministrato, il 217esimo, ha aumentato il numero di anticorpi contro il Covid-19.

Uomo di 62 anni si vaccina 217 contro il Covid

Un caso più unico che raro quello che arriva dalla Germania e che ha come protagonista un uomo di 62 anni di Magdeburgo, Germania orientale, che si è vaccinato contro il Covid-19 per ben 217 volte. Un caso di ipervaccinazione, che ha permesso a un team di esperti di studiare gli effetti di una così elevata somministrazione di dosi vaccinali.

Al momento quello del 62enne è un vero e proprio Guinness World Record, visto che è la persona più vaccinata della storia. Il 62enne – stando a quanto riferisce l’Ansa – si è sottoposto volontariamente alle vaccinazioni, contro ogni consiglio medico. Secondo alcuni scienziati, le cellule immunitarie diventerebbero meno efficaci dopo un così grande numero di vaccinazioni. Ma il caso del paziente tedesco sembra essere un’eccezione, visto che sono state riscontrate elevate concentrazioni di anticorpi e cellule immunitarie, molte di più rispetto a chi aveva ricevuto le tre dosi di vaccino consigliate.

Non solo, il suo corpo non avrebbe mostrato segni di affaticamento e con l’ultimo vaccino somministrato sono comunque aumentati gli anticorpi contro il Covid-19. Al momento il paziente non ha menzionato effetti collaterali, né danni di alcun genere. Lo studio sugli effetti dell’ipervaccinazione non è ancora concluso, perché proseguirà sul lungo periodo, per studiare eventuali conseguenze che i 217 vaccini potrebbero provocare.