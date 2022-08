Vaiolo delle scimmie, arrivate le prime dosi del vaccino allo Spallanzani di Roma

Sono arrivati a 505 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, ma la Regione Lazio è pronta per somministrare le prime dosi del vaccino contro l’infezione, che continua a svilupparsi quasi esclusivamente fra maschi (501) rispetto ai soli 4 casi fra donne, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia, pronto il vaccino: chi dovrà farlo e come

Arrivano le prime dosi del vaccino allo Spallanzani di Roma

Già da questo pomeriggio sono arrivati i vaccini all’INMI Spallanzani di Roma. “Siamo in attesa della circolare del Ministero della Salute che definisce le categorie arruolabili per la somministrazione, che potrà partire già lunedì 8 agosto”, si legge in una nota dell’assessorato alla sanità e all’integrazione socio sanitaria della Regione Lazio.

Il vaccino del vaiolo per monkeypox prevede una prima dose e un richiamo da somministrare dopo un intervallo di 2-3 mesi. Dopo che l’Istituto Spallanzani si è detto pronto ad avviare le somministrazioni, la Regione Lazio precisa di essere in attesa dei criteri di definizione della platea.