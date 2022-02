Bonus Asilo Nido 2022: a chi spetta, requisiti, importo e come fare domanda

Sono in arrivo le nuove disposizioni per il Bonus Asilo Nido 2022. Sono moltissimi i genitori che attendono informazioni dettagliate sulle modalità e i requisiti per richiedere il bonus per i loro figli.

Al momento, però sul sito dell’INPS ancora non sono state pubblicate comunicazioni ufficiali. Le ultime informazioni, infatti, sono state fornite a fine dicembre 2021.

Bonus Asilo Nido 2022

Ora però sembra che qualcosa si stia muovendo. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che ben presto dovrebbero arrivare importanti novità dalle fonti ufficiali. Se vi state chiedendo “quanto presto”, al momento non si può dire con precisione: potrebbero volerci ancora alcuni giorni, o forse, nel peggiore dei casi, settimane.

Nel frattempo però è possibile tenersi pronti, iniziando a reperire tutta la documentazione necessaria alla compilazione della domanda.

Per prima cosa, per ottenere il bonus asilo nido 2022 bisognerà essere provvisti di:

Identità Digitale SPID (o in alternativa di CNS o CIE) per accedere all’area riservata;

le ricevute di pagamento delle rette del nido. Si tratta di uno requisito fondamentale, in quanto questi documenti testimonieranno l’effettiva iscrizione a scuola dei propri figli. Se siete già in possesso di questi requisiti siete già un passo avanti. Ora non vi resta altro che aspettare la data ufficiale sull’apertura delle domande per il Bonus Asilo Nido 2022.