Bonus Donne, assegno da 354€ al mese: requisiti e come richiederlo

Bonus donne. L’Inps — Istituto Nazionale di Previdenza Sociale — mette a disposizione un assegno di 354, 73€ per cinque mesi. Per godere dell’agevolazione basta essere in linea con alcuni requisiti e presentare l’apposita domanda al comune di residenza.

Bonus donne: cos’è e a chi si rivolge

Come anticipato, al fine di non incorrere in errori è bene ribadire che nonostante l’aiuto venga erogato dall’Inps le domande per poterne beneficiare devono essere presentate presso il proprio comune di residenza.

Saranno pertanto gli enti locali a gestire le erogazioni e a raccogliere tutte le istanze secondo le modalità di consegne scelte dai singoli comuni. Rispetto a quest’ultima infatti, i comuni hanno piena autonomia.

Il sussidio è pensato per le donne, un aiuto concreto per le neo mamme che vivono in una situazione di svantaggio economico.

Confermato dalle legge di bilancio 2022, l’assegno di 354, 73€ valido per 5 mesi è già attivo e richiedibile. L’agevolazione spetta alle giovani madri, alle disoccupate, alle donne sole, alle neo mamme senza un lavoro e che dunque vivono in una condizioen economica svantaggiosa.

In generale, questa misura ha come fine quello di garantire un sostegno economico alle donne sole con figli piccoli a carico ma anche alle mamme con reddito basso e senza un lavoro anche se con un compagno al loro fianco.

I requisiti economici

Il contributo verrà erogato dall’Inps solo alle donne che non usufruiscono di ulteriori indennità, Naspi e Dis-Coll incluse. Il sussidio verrà erogato anche alle donne che lavorano precariamente, a patto che il trattamento economico ricevuto sa inferiore all’importo dell’assegno.

Le domande per accedere al bonus donne potranno essere inoltrare se non si supera il limite Isee di 17.747, 58€.

I tempi per richiedere l’assegno

L’assegno Inps mensile e valido per 5 mesi, potrà essere richiesto entro e non oltre 6 mesi alla nascita del figlio. In caso di adozioni o pre-affido, è accessibile fino ai 6 anni di età del bambino. La misura è inoltre compatibile con l’assegno unico e universale introdotto a marzo dal Governo Draghi.

La scadenza

Le domande per richiedere l’assegno Inps dovranno essere inoltrate presso il proprio comune di residenza entro e non oltre il 31 dicembre 2022, non oltrepassando, ovviamente, il limite anagrafico precedentemente visto per i figli.