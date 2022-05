Bonus Vacanze Under 36 senza Isee: come si richiede e come funziona

Bonus vacanze under 36. Con l’arrivo della bella stagione, in moltissimi si interrogano sulla riconferma o meno del bonus vacanze. È bene dire subito che le modalità che quest’anno determinano l’accesso alle agevolazioni sono radicalmente cambiate. Una delle novità più importanti in merito è la presenza di una specifica agevolazione per la fascia di età under 36.

Bonus vacanze under 26: cos’è la carta giovani nazionale

La carta giovani nazionale può essere richiesta, come vedremo, in maniera totalmente gratuita e immediata. Tramite questa Carta, tra le altre cose, non saranno accessibili solo agevolazioni legate ai viaggi.

Oltre che per bonus vacanze under 36, infatti, la Carta potrà essere utilizzata per richiedere l’accesso agevolato a vari tipi di spese. Dai corsi ai servizi bancari, fino allo sport ed alle tariffe per telefonia e energia.

Gli sconti previsti per i giovani titolari possono anche raggiungere il 50% del prezzo da sostenere per un determinato prodotto o servizio.

Quali sono gli sconti concessi dal bonus vacanze per giovani

Analizziamo adesso gli sconti accessibili ai giovani under 36 tramite questo particolare bonus vacanze. Grazie alla Carta giovani nazionale, si potranno avere agevolazioni su tutti i partner partecipanti all’iniziativa.

In ambito viaggi, tra i partner abbiamo innanzitutto Booking.com. In questo caso, lo sconto concesso sulla piattaforma è pari al 5% del prezzo dei soggiorni scelti.