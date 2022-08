Corso di Laurea in Video Games. In Italia si può!

Per tutti gli appassionati di video games è in arrivo per voi una novità! In Italia sarà possibile frequentare un corso di laurea in Video Games. Sembra fantascienza ma è pura realtà. E il Bel Paese è il primo in Italia ad offrire un corso di laurea simile.

Link University Campus, in collaborazione con Vigamus Academy, ha realizzato questo corso che fornirà agli studenti una visione d’insieme dell’industria del gaming e le competenze necessarie per avviare la propria carriera in un settore globale e in crescita costante.

I docenti sono stati selezionati tra i massimi professionisti che operano in Italia e all’estero.

Inoltre, il percorso di studi è arricchito da stage aziendali e laboratori sperimentali.

Cosa si studia

Il piano di studi è così composto sia dagli aspetti più tecnici e creativi che legati al business e all’ambito umanistico. Vediamo insieme alcuni di questi temi:

-game design

-concept art e art direction

-modellazione 3D e animazione

-programmazione

-sound design

-post produzione audio

– interactive storytelling

-marketing e comunicazione

-giornalismo e critica videoludica.

Quali sono gli sbocchi professionali?

Il game developer è una figura professionale che è in grado di gestire lo storytelling aziendale di una casa produttrice di videogiochi, ma che sa anche dialogare con la stampa. Si occupa anche della contrattualizzazione, pubblicazione, vendita, distribuzione e promozione dei prodotti. Infine, non meno importante, si occupa anche dell’implementazione di eventi territoriali e internazionali, fisici e online.

Il corso è della durata di tre anni e le lezioni si terranno sia in italiano che in inglese.