Disabilità, come scegliere un montascale: cosa sapere e prezzi

Estremamente utili per migliorare l’accessibilità degli ambienti e per abbattere le barriere architettoniche della casa, i montascale per disabili rappresentano un valido sostegno per le famiglie che vivono situazioni particolari e delicate.

Il ventaglio di possibilità aperto nella scelta di un montascale che possa soddisfare a pieno le proprie esigenze è davvero ampio e per tutte le tasche. I prezzi montascale , infatti, variano a seconda della tipologia richiesta, permettendo di scegliere la soluzione che maggiormente si adatta alle proprie, specifiche esigenze.

Montascale per disabili: quando a guadagnare è l’indipendenza

Indipendenza. Nella vita di una persona disabile questa parola riveste molto spesso un ruolo particolare. Ce ne rendiamo conto nella vita di tutti i giorni, quando le ancora numerose barriere architettoniche non permettono, purtroppo, un accesso sicuro ai luoghi o sui mezzi pubblici che per una persona disabile diventano off limits, fonte di disagio e stress.

Ma non solo all’esterno. Anche se in modo piuttosto inconsapevole, ci troviamo a fare i conti con barriere architettoniche anche all’interno della nostra stessa casa. Ebbene si, talvolta i disagi per una persona diversamente abile possono farsi sentire anche dentro le mura domestiche, quelle mura che invece dovrebbero farci sentire al sicuro e protetti.

Cosa fare? Consapevoli di queste difficoltà si può agire e lavorarci per migliorare la qualità della vita. In questa direzione i montascale per disabili rappresentano davvero un prezioso aiuto, permettendo alla persona di guadagnare sia in termini di autonomia sia in termini di soddisfazione personale. Un risultato certamente non da poco.

Le tipologie

Grazie all’aiuto di un montascale le barriere architettoniche presenti in casa possono essere velocemente e abbattute, consentendo alla persona una migliore qualità delle vita. Facili da utilizzare, ne esistono di diverse tipologie, come ad esempio il montascale rettilineo e quello curvilineo. Ognuno di essi è pensato e progettato per una fruizione ottimale dell’ambiente nel quale è inserito, garantendo all’utente la massima sicurezza e facilità di utilizzo.

Quali sono i prezzi di un montascale per disabili?

Veniamo adesso ai prezzi di un montascale per disabili. Anche qui, il ventaglio di possibilità aperto è davvero ampio, così da garantire all’utente una scelta libera e consapevole. In particolare, il prezzo di un montascale varia, com’è ovvio, in base alla tipologia scelta. Mediamente per un montascale rettilineo si parte dai 3mila euro mentre per uno curvilineo la cifra sale a 7mila, prevedendo comunque la possibilità di rateizzare il pagamento.

I fattori che incidono sul prezzo di un montascale

Sulla prezzo finale di un montascale per disabili incidono, inoltre, numerosi altri fattori quali: lunghezza delle scale, caratteristiche delle stesse (curve, pianerottoli ecc…), necessità fisiche, design degli interni e infine — ma non per importanza — il proprio gusto personale, fattore quest’ultimo che gli fornirà quel tocco in più rendendolo davvero unico!