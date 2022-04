Follia a Castel Madama, 50enne colpito con una balestra: è gravissimo

È stato trovato riverso per terra con una dardo conficcato nella schiena. Questo quanto successo ad un uomo di 50 anni che adesso si trova all’ospedale Gemelli di Roma. Il ferimento è avvenuto oggi alle 13 a Castel Madama, in via delle Gorghe 7.

Leggi anche: Roma, prima la rissa in strada, poi la lite continua sul Bus: un ferito grave, erano tutti ubriachi

Colpito alla schiena con una balestra: 50enne in fin di vita

A sparargli con una balestra il figlio della compagna la quale ha poi allertato i soccorsi. Una volta giunto sul posto il personale del 118 ha trovato l’uomo incosciente in una pozza di sangue e con il dardo conficcato nella schiena.

Il colpo aveva raggiunto la parte bassa della schiena, all’altezza del rene sinistro. Serie le condizioni della vittima: non respirava quasi più ed una volta effettuati, sul posto, i tentativi per rianimarlo è stato condotto d’urgenza in ospedale.

Per il 50enne si è reso necessario l’intervento dell’ eliambulanza. È stato infatti condotto in codice rosso all’ospedale Gemelli. Ora lotta tra la vita e la morte. Al momento, nessuna pista d’indagine è esclusa. Sono tutt’ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Castel Madama.

La gelosia del figlio e l’arsenale trovato in casa

Una volta arrivate sul posto le forze dell’ordine la compagna ha raccontato loro quanto accaduto, affermando che era stato il figlio a sparare. I militari hanno quindi fermato l’aggressore, un ragazzo di 28 anni appassionato di softair e tecniche militari, il quale ha raccontato loro di aver compiuto l’efferato gesto per motivi di gelosia.

Il 28enne infatti non riusciva ad accettare la relazione che sua madre, da circa tre mesi, stava intrattenendo con l’uomo. Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio ed è ora in attesa di essere trasferito in carcere. A seguito dei controlli il 28enne è stato trovato con in casa altre 7 repliche giocattolo di armi da guerra.