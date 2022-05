Follia al supermercato: prima aggredisce il titolare con un bastone, poi morde gli agenti

Rapina in un supermercato. Se l’è vista davvero brutta il titolare di un minimarket che questa mattina è stato rapinato. Oltre alla rapina le botte. Infatti il malvivente, un ragazzo nigeriano di 22 anni, dopo aver fatto irruzione nel locale ha pensato bene di percuotere a colpi di bastone il malcapitato.

Rapina al supermercato: cosa è successo

I fatti sono avvenuti oggi alle 9.30 in via Nomentana 551. Come accennato, ad essere stato preso di mira un minimarket della zona. Un colpo ben studiato quello messo a segno dal 22enne che dopo aver fatto razzia nel locale ed aver aggredito il proprietario, anch’egli straniero, si è dato alla fuga. La vittima è stata poi condotta in ospedale in codice giallo.

Preso a morsi uno degli agenti

Ma non finisce qui. Una volta allertate le forze dell’ordine, il malvivente è stato raggiunto e poi bloccato ma non senza fatica. Infatti, nel tentativo di scappare il 22enne ha poi morso uno degli agenti di Polizia intervenuti per bloccarlo. Sul posto sono intervenuti le Volanti e gli agenti della Polizia Locale.

I precedenti

Il comportamento del malvivente non era purtroppo nuovo alle forze dell’ordine. Il giovane infatti, solamente 24 ore prima era stato denunciato sia dai Carabinieri del gruppo Nomentano per rapina e sia dagli agenti del Commissariato di Porta Pia per resistenza.