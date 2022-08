Mascherine di nuovo obbligatorie a Settembre? Le linee guida per la scuola

Mascherine di nuovo obbligatorie a Settembre? Se adesso l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione sembra solamente un lontano ricordo, da qui ai prossimi mesi un ritorno del provvedimento non è a escludere. Circostanza quest’ultima che diventerebbe tutt’altro che remota qualora in autunno si verificasse ad un amento dei contagi.

Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 4047 nuovi casi e 22 morti: il bollettino aggiornato

Covid, obbligo di mascherine obbligatorie a Settembre?

Anche se da qui ai prossimi mesi lo scenario — dal punto di vista epidemiologico — potrebbe essere oggetto di cambiamento, per il momento l’esecutivo non ha intenzione di ripristinare l’obbligo delle mascherine a settembre nemmeno nei luoghi considerati maggiormente a rischio. È per esempio il caso delle scuole, all’interno delle quali gli studenti non torneranno ad indossare la mascherina di tipo FFP2.

Nodo scuola

Per quel che riguarda la scuola il protocollo scadrà il prossimo 31 agosto e, almeno per il momento, non è previsto alcun rinnovo. L’idea al vaglio è piuttosto quella di applicare alcune misure volte a contenere eventuali contagi ma solo in caso di emergenze e cioè di fronte ad un repentino ed esponenziale aumento dei contagi.

Tuttavia, anche in quest’ultimo caso appare lontana l’idea di tornare ad utilizzare i dispositivi di protezione all’interno delle aule. Le motivazioni dei tecnici alla base di questo ‘cambio di passo’ appaiono alquanto semplici e piuttosto evidenti.

Le possibili misure per limitare i contagi

Partendo dal presupposto che l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine è ormai sparita in numerosi contesti anche in quelli dove c’è maggior assembramento — ne sono un esempio i concerti — appare piuttosto difficile ripristinare l’obbligo per la scuola. Non si esclude tuttavia l’adozione di nuove misure in caso il numero dei nuovi contagi dovesse tornare a crescere come ad esempio la migliore e più efficace aerazione degli ambienti piuttosto che un ulteriore ricorso all’uso dei dispositivi individuali di protezione.