Napoli-Roma, dove vedere la partita, orario, formazioni e canale diretta tv e streaming

Napoli-Roma, manca davvero poco all’attesissima partita della 33esima giornata di serie A. Il match si giocherà oggi alle 19 e il Napoli, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è pronta a dare il tutto per tutto per restare in corsa per lo scudetto.

Napoli-Roma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Napoli- Roma si potrà vedere in diretta tv e in streaming in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Dazn. Non è prevista la co-esclusiva con Sky.

Coloro che possiedono l’abbonamento potranno assistere alla partita utilizzando una smart tv compatibile con l’app per poi effettuare il collegamento e godersi il match comodamente seduti sul divano.

In alternativa, sarà possibile usare anche altri dispositivi quali l’Xbox, la Chromecast di Google, la Play Station, l’Amazon Fire TT Stick o ancora Timvision Box.

La telecronaca dell’evento sarà invece affidata a Stefano Borghi e Massimo Ambrosini che si occuperà dei commenti tecnici.

Va infine ricordato che per godersi il match previo collegamento con l’App di Dazn è necessario essere dotati di una connessione internet stabile, così da evitare spiacevoli inconvenienti.

Orario e le probabili formazioni

Il fischio di inizio della partita che vedrà sfidarsi la squadra di Spalletti e quella di Mourinho è previsto per le 19. Il match si disputerà allo stadio Maradona di Napoli. Chi sono i giocatori che scenderanno in campo?

Vediamo insieme le probabili formazioni. La novità per la squadra di Spalletti è il ritorno in centro campo di Anguissa, insieme a Lobotka e Fabian Ruiz. In attacco invece non dovrebbero esserci cambi.

Per quel che riguarda invece la Roma c’è il recupero di Pellegrini mentre Zaniolo dovrebbe partire ancora dalla panchina e comunque, si va verso la conferma della formazioni in campo contro il Bodo Conference League.