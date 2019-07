Fiaccolata di “Non una di meno” a Latina contro la violenza di genere

Arriva a Latina la protesta di “Non una di meno”, nota associazione femminista, contro la violenza di genere. Ci sarà una fiaccolata, precisamente domenica 28 luglio alle ore 20 da piazza San Marco.

Questo l’annuncio dell’associazione:

“La nostra provincia è stata, ed è protagonista di una violenza femminicida che non ha precedenti. Il susseguirsi di delitti e violenze di genere hanno alzato la rabbia e la fermezza a dire basta! Basta ai femminicidi, basta violenza, basta sopraffazione! Alessia, Martina, Desirée, Elisa non possono essere nomi su un giornale o un semplice sdegno di cronaca nera. Sono vittime della brutalità dell’uomo come lo sono tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze, morti e soprusi. Non Una DI Meno Latina insieme ad Arcigay SeicomeSei Latina, AId Italia, Karibu, con il patrocinio del Comune di Latina, invita tutte le cittadine e i cittadini di Latina e provincia a riunirsi domenica 28 luglio alle ore 20.00 in Piazza San Marco a Latina per sfilare tutti insieme per le via della città in una significante fiaccolata così che si accenda in questo buio, a volte fin troppo connivente, il grido di queste donne e la determinazione di tutti noi a porre fine a questi orrori. Esserci è doveroso perché se toccano una, toccano tutte!”