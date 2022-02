Ostia, incatenati alle porte del X Municipio: protesta contro spostamento Ufficio Disabilità

Protesta questa mattina a Ostia nella sede del Municipio contro lo spostamento ad Acilia dell’Ufficio Disabilità. A diffondere la notizia l’Associazione Il Marforio che ha deciso di sostenere l’iniziativa organizzata da diversi genitori di ragazzi con disabilità e persone disabili. Un gesto forte con i cittadini che, incatenandosi alle porte del Municipio X, hanno deciso di opporsi – con una protesta pacifica – allo spostamento dell’Ufficio.

Ostia, spostamento Ufficio Disabilità: il punto della situazione

«Ringraziamo l’Amministrazione del Municipio X, che nelle persone della vicepresidente Valentina Prodon e il presidente Mario Falconi, hanno ascoltato le istanze dei cittadini toccati da questo grave problema», fa sapere il portavoce dell’Associazione Andrea Rapisarda.

Si tratta di “oggettive difficoltà per raggiungere via del Poggio di Acilia” e di “persone anziane che purtroppo non riescono a utilizzare i computer per prenotare prestazioni sanitarie come la richiesta dei pannoloni”, aggiunge l’Associazione. «Inoltre gli Uffici da qualche giorno non accolgono le chiamate dell’utenza visto lo spostamento», aggiunge ancora Rapisarda.

«Il presidente Mario Falconi ci ha comunque tranquillizzato, esponendoci come ci sia la volontà di trasferire l’Ufficio Disabilità, l’Ufficio Pannoloni e l’Ufficio Protesi presso la struttura della Casa della Salute a Ostia, situata sul lungomare Paolo Toscanelli. Una situazione che tranquillizza utenti e dipendenti dell’ASL Roma 3, sui cui c’interesseremo per vedere l’effettiva apertura dei locali», conclude la nota.