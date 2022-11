Palestrina, “L’Amore non uccide” – edizione 2022

Nella Città di Palestrina per il 25 novembre (2022), Giornata Internazionale per l‘eliminazione della violenza contro le donne, sono state messi in campo gesti simbolici ed organizzate iniziative di primissimo piano.

«L’Amore non uccide»

Il 26 novembre 2022 alle ore 16:30 l’appuntamento più atteso: presso la Biblioteca Comunale Fantoniana di Palestrina il 6° convegno tematico «L‘Amore non uccide» che, per l’intero comprensorio dei Monti Prenestini, è un riferimento dato il livello dibattimentale che, da sempre, propone ed eleva.

Professionisti delle diverse sfere di competenza, con accanto il sindaco della Città di Palestrina, Mario Moretti, e l’assessore alle Politiche sociali e Giovanili, Lorella Federici, affronteranno a tutto campo la piaga sociale concernente la violenza contro le donne.

Incontro culturale e letterario con Alessandra Laterza

Nella serata del 25 novembre 2022 alle ore 20:30 – è grande l’attesa – per l’incontro con Alessandra Laterza che, alla platea, parlerà diffusamente del libro «Ti insegnano a non splendere. E tu, invece, splendi»,

La kermesse culturale (realizzata in collaborazione con “Mentelocale 3.0“) avrà luogo in Vicolo “San Francesco,1” a Palestrina.

Di colore rosso i luoghi più importanti fella Città

L’amministrazione comunale di Palestrina, per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne, ha deciso di illuminare di rosso alcuni ne simboli della Città, nello specifico: Porta del Sole; Biblioteca Comunale Fantoniana e Rotatoria Viale Pio XII.