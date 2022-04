Pitbull aggredisce bambina di un anno: la mamma lo accoltella: ‘Non voleva lasciarla’

È successo tutto in pochi, concitati momenti. Il pitbull ha aggredito la figlia di un anno e nella lotta, la mamma è riuscita ad accoltellarlo.

Pitbull aggredisce una bambina in casa: cosa è successo

I fatti sono avvenuti in California, all’interno di un’abitazione sita a Pico Rivera, cittadina di Los Angeles. Al momento dell’aggressione la piccola si trovava in braccio alla nonna e in quel terribile frangente la madre ha fatto tutto il possibile per salvarla.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta domenica intorno alle 22.30 quando i due cani sono entrati in casa correndo dal cortile e in direzione della cucina. A quel punto, uno dei due animali è saltato sopra la bambina attaccandola. Subito la madre si è precipitata per soccorrere la figlia, pugnalando a morte il cane. ‘Ho pugnalato il cane per allontanarlo da mia figlia. Tra il cane e mia figlia ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare.’ Ha poi raccontato ai media locali.