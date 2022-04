Roma, armato di pistola fa irruzione nel negozio e minaccia la commessa

Attimi di paura questa mattina intorno alle 10 per una giovane commessa di un negozio di telefonia. Minacciata con una pistola, la ragazza è stata vittima di una rapina ed è ancora, comprensibilmente, sotto shock per quanto accaduto.

Armato di pistola si fa consegnare soldi e telefoni

La rapina è avvenuta molto velocemente: un uomo incappucciato è entrato dentro il negozio della Wind di via Florida dove era in turno la giovane minacciandola con una pistola e facendosi consegnare tutti i suoi effetti personali. La ragazza ho accondisceso le richieste dell’uomo ma ciò non è stato sufficiente affinché l’incubo terminasse.

Il rapinatore ha infatti prima preso il denaro contante presente all’interno del negozio e intimato poi la ragazza di portarlo nel reparto in cui si tengono i cellulari destinati alla vendita. Alla fine il malvivente è riuscito a scappare portandosi con sé ben 60 telefoni ancora imballati. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Trevi.