Roma. GRA bloccato dalla protesta degli attivisti, gli automobilisti: ‘Annate a lavora’

Roma. Gli attivisti dell’associazione ambientalista ‘Extinction Rebellion’,tornano a farsi sentire. Seduti a gambe incrociate sul Grande Raccordo Anulare, quest’oggi la loro azione dimostrativa non è certo passata inosservata. Lo sanno bene i numerosi automobilisti in transito in quel momento.

Come facilmente prevedibile, in questo frangente la tensione era alquanto palpabile: da un lato gli attivisti — fortemente convinti delle loro idee — e dall’altro gli automobilisti, altrettanto sentitamente spazientiti dell’accaduto.

GRA bloccato dagli attivisti: la reazione degli automobilisti

Non è la prima volta che il dissenso degli attivisti prende di mira gli snodi principali della viabilità capitolina. Ma oggi la reazione degli automobilisti non si è fatta attendere e non solo a parole. Infatti, oltre agli epiteti poco carini rivolti agli ambientalisti— ‘C’avete rotto, annate a lavora’ — sentenziava ad esempio un di loro.

Inoltre oggi alcuni dimostranti sono stati letteralmente presi di peso dagli automobilisti costringendoli a liberare la strada e a farli passare.

Attivista rischia di essere investita

Veri attimi di tensione quelli che si sono registrati quando un’ automobilista alla guida di un Suv Kia Sorrento si è rifiutato di fermarsi continuando ad avanzare nonostante la presenza di una giovane attivista davanti l’auto. Dal canto suo, la giovane non ne voleva proprio sapere di spostarsi, almeno fino a quando l’auto non è stata così vicina che non poteva non farlo.

Tensioni e disagi alla viabilità

Insomma, una situazione all’insegna di tensioni e disagi alla viabilità. Infatti ogni qual volta venivano spostati gli ambientalisti tornavano al loro posto. Si è pertanto reso necessario l’intervento dei Vigili per identificarli e farli sgomberare definitivamente.

Le motivazioni

Quella di oggi è stata una protesta volta a sensibilizzare le persone rispetto ad alcuni temi da sempre cari agli attivisti che, come detto, non sono nuovi ad episodi del genere.

Non riapertura delle centrali a gas e stop alle nuove trivellazioni, queste alcune delle motivazioni per le quali si battono gli attivisti che oggi hanno evidenziato di essere pronti a dimostrare la fermezza delle loro idee.

Immagine di repertorio