Scappa dall’ospedale psichiatrico, si schianta contro un palo e distrugge 4 auto con un machete

Una mattinata a dir poco rocambolesca quella di oggi a Colleferro, un comune della provincia di Roma. Protagonista dell’accaduto un ragazzo di 21 anni in cura presso il reparto di psichiatria dell’ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, il giovane è riuscito a scappare dalla struttura e a mettere a segno una serie di colpi pericolosi oltre ché per gli altri anche per se stesso.

21enne scappa dall’ospedale e semina il panico: cosa è successo

Non è chiaro al momento come abbia fatto il giovane a scappare dall’ospedale ma sta di fatto che dopo essere fuggito ha dato vita ad un’escalation di eventi pericolosi. Infatti, prima ha rubato l’auto di un passante e poi ha messo in pericolo la sua stessa incolumità andandosi a schiantare contro un palo della stazione ferroviaria.

Non pago, il 21enne ha poi danneggiato a colpi di machete il vetro posteriore di ben 4 auto tentando inoltre di mettere a segno un’ulteriore furto sempre ai danni di un’autovettura.

L’intervento delle forze dell’ordine e il fermo

In questo frangente però le grida della proprietaria dell’auto hanno attirato l’attenzione di un militare dell’Esercito Italiano e di un Carabiniere, libero dal servizio, della Compagnia di Anagni che lo hanno fatto desistere.

L’uomo é stato poi bloccato da Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Colleferro, messo in sicurezza e arrestato. Successivamente condotto in ospedale per essere medicato a seguito di ferite alle mani procuratesi nelle diverse azioni.