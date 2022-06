Scuola, borse di studio per Isee basso: requisiti e come fare domanda

L’istruzione rende liberi, recita un famoso detto. Purtroppo però non tutti hanno le possibilità economiche necessarie alla tutela di questa diritto fondamentale ed inalienabile. A riguardo la presenza e l’erogazione di borse di studio per coloro che hanno un Isee — indicatore situazione economico equivalente — basso risulta davvero preziosa.

Leggi anche: Bonus Isee basso: 720€ subito e aiuti mensili

Borse di studio per reddito basso: i parametri

Al fine di ottenere la borsa di studio generalmente sono due i parametri che devono essere rispettati. Il primo è il merito dello studente e il secondo riguarda la soglia Isee che non deve superare determinati limiti. È bene tuttavia sottolineare che l’importo della borsa di studio è a fondo perduto. Pertanto, qualora si risulti beneficiario, la somma non deve essere restituita.

Per comprendere se è possibile o meno rientrare nella platea dei beneficiari è fondamentale fare riferimento ai bandi regionali, qualora si richieda una borsa di studio alla propria regione di appartenenza oppure ai bandi inoltrati da scuole e università, le quali mettono periodicamente a disposizione degli studenti questa tipologia di agevolazioni.

Documentazione e scadenze

Una volta verificato se si rientra nella casistica dei beneficiari è necessario munirsi di tutta l’apposita documentazione, compilarla e inviarla poi agli organi preposti secondo i tempi e le modalità descritti nel bando di riferimento.

È importante prepararsi per tempo, in questo senso luglio ed agosto sono i mesi nei quali è possibile richiedere questa tipologia di aiuti, in quanto i bandi per l’erogazione delle borse di studio sono caratterizzati da stringenti scadenze che permettono agli aventi diritto — se ce ne fosse necessità — di presentare ricorso o rettifica, inoltrando poi la rinnovata documentazione.

Dunque, è bene, nel corso di questi mesi, tener monitorato le piattaforme della regione e delle università di propri interesse così da non farsi cogliere impreparati e soprattutto riuscire ad inoltrare per tempo la preziosa domanda per la richiesta e l’ottenimento della borsa di studio.