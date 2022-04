Simone Massarut, l’ultimo atto di amore: donati gli organi del bassista di Velletri

Simone Massarut non ce l’ha fatta. Il ragazzo aveva solo 33 anni e da qualche giorno si trovava in ospedale a seguito di un malore improvviso, un’emorragia celebrale spontanea. Simone di mestiere faceva il bassista ed era molto conosciuta nella zona dei Castelli Romani.

Donati gli organi di Simone Massarut, morto per un’emorragia celebrale

Simone ha vissuto per diversi anni a Velletri e solo di recente si era trasferito ad Aprilia assieme alla compagna. Familiari ed amici hanno sperato fino alle fine nella sua ripresa ma, purtroppo, negli ultimi giorni le sue condizioni erano piuttosto critiche. In questo momento di profondo dolore un atto di estrema generosità: donare gli organi. Un gesto che certamente Simone avrebbe condiviso a pieno e grazie al quale, adesso, potranno continuare a vivere altre persone.

Il ricordo degli amici

Simone era un ragazzo altruista e solare e in questo momento così delicato sono davvero numerosi i messaggi di cordoglio espressi per lui dagli amici e dalle persone che gli volevano bene. ‘Ogni parola è superflua…continua a suonare lassù Simò’, afferma per esempio Marco in suo affettuoso ricordo.

Più in generale tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Simone nutrono dei suoi confronti parole di stima ed affetto. Il ragazzo era infatti molto ben voluto e ha davvero saputo lasciare un segno indelebile nelle mente ma soprattutto nel cuore di coloro che lo hanno incontrato nel cammino della vita. E oggi continuerà a vivere anche nelle due persone che riceveranno i suoi organi.

Per quanto riguarda il funerale, l’ultimo saluto non è stato ancora fissato. La famiglia chiede riservatezza in questo momento di profondo dolore. La notizia della scomparsa di Simone ha profondamente scosso sia la comunità di Velletri sia quella di Aprilia che ancora stentano a credere a quanto accaduto.