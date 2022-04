Truffa INPS: se vi arriva questa mail non apritela

Truffa INPS. Sta circolando nelle ultime ore una mail del noto istituto previdenziale che lascia perplessi gli utenti che la ricevono. Attenzione però, se la comunicazione è arrivata anche a voi non apritela, si tratta di una truffa.

La falsa mail dell’Inps: ecco cosa sta succedendo

Se anche voi, come numerosissimi altri utenti, avete ricevuto all’interno della vostra casella postale una mail dell’Inps fate attenzione, molto probabilmente si tratta di una raggiro bello e buono. In gergo tecnico questa tipologia di truffa digitale viene definito phishing e, cambiando di volta in volta forma, prende di mira gli utenti delle rete. L’obiettivo? rubare loro dati sensibili, avvero credenziali di accesso o codici di sicurezza usati dagli per l’utilizzo di innumerevoli piattaforme online.

Il contenuto della mail

Di solito, questo tipo di raggiro si manifesta sotto forma di mail ma alle volte la comunicazione può arrivare anche con un sms. Per quel che concerne il contenuto di solito la mail fa riferimento a presunti inadempimenti circa documentazioni che renderebbero impossibile l’inoltro di una domanda effettuata dall’utente stesso. Allegando alle fine della mail anche una documentazione con relativa password.

Tuttavia, come precedentemente specificato se vi arriva una comunicazione del genere da parte dell’Inps fate attenzione, non apritela, si tratta di una truffa! Pertanto, se vi arrivano delle comunicazioni di questo tipo, eliminatele immediatamente e segnalate l’accaduto alle autorità competenti.