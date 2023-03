Allarme siccità al Lago di Bolsena, il livello dell’acqua preoccupa i pescatori. Nuova paura per i cittadini che vivono intorno, con il lago di origine vulcanica che potrebbe tornare a mostrare il fenomeno della siccità. Se già lo scorso anno le acque vennero messe a dura prova dalle temperature calde, questa imminente stagione estiva potrebbe portare l’acqua a un ulteriore minimo storico. Un danno non solo per la filiera dell’acqua, ma anche per chi lavora con il lago.

Allarme siccità al Lago di Bolsena

A lanciare l’allarme, ripreso da Rai News, è la filiera della pesca. Qui, infatti, sono diverse le attività presenti, che stanno sentendo le problematiche del cambiamento climatico sulla zona. Un pescatore racconta: “Oggi per lavorare dobbiamo fare i conti con due situazioni, l’abbassamento dell’acqua e soprattutto il riscaldamento delle stesse acque. Una situazione che sta portando sempre più pesci in superficie, creando un danno all’ecosistema e soprattutto al nostro comparto commerciale”.

Continua il pescatore: “Nel tecnico, per noi che peschiamo è cambiato tutto. Il surriscaldamento dell’acqua di Bolsena, ci ha portato anzitutto a pescare pesci estivi in pieno inverno. Delle razze che magari noi previlegiavamo nei mesi invernali, quest’anno neanche l’ombra, con forti ripercussioni sia per i nostri guadagni che per il comparto alimentare della nostra zona, in primis i ristoranti di pesce. Poi non dobbiamo dimenticare come l’abbassamento dell’acqua, ci ha spinto anche a cambiare metodo di pesca. Cerchiamo di fare il possibile, ma oggettivamente non è più come gli anni scorsi.

Una situazione che sta sfuggendo di mano sul Lago di Bolsena? Non solo questa zona è purtroppo vittima del cambiamento climatico e, di conseguenza, di un cambio di habitat cui anche gli animali, in questo caso i pesci, provano ad adattarsi per sopravvivere. Ormai tutta Italia vedere questo problema, riscontrabile anche in fiumi come il Tevere e il Po.