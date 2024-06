Giallo a Tarquinia: trovato cadavere in spiaggia

Macabro ritrovamento stamattina, martedì 11 giugno, sulla spiaggia di Tarquinia. Un passante stava passeggiando sull’arenile quando s’è trovato di fronte al cadavere di un uomo che, a quanto sembra, era senza un braccio. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione locale.

Ignota l’identità dell’uomo

Il rinvenimento ha aperto una serie di quesiti, primo tra tutti sull’identità dell’uomo che, per il momento, sembra ancora essere ignota. Poi ovviamente gli investigatori saranno anche chiamati a stabilire quale sia stata la causa del decesso. Le indagini sono state avviate subito, anche grazie all’intervento dei sanitari del 118 e del medico legale che ha svolto i primi rilievi sulla salma, utili a capire da quanto tempo sia morte e quali siano state le cause del decesso.

Le indagini

L’area è stata interdetta al pubblico per consentire gli accertamenti del caso e la rimozione del corpo, trasportato, poi, in obitorio. Le attività investigative dei militari sono coordinate dalla Procura che sta cercando di dare un nome all’uomo. Di certo sulla salma la magistratura disporrà, nelle prossime ore, esame autoptico utile a iniziare a dare una serie di risposte a un ritrovamento che per il momento ha tutti i contorni del giallo.