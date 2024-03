Sai dove si trova questa panchina gigante? Dopo un breve sentiero potrai godere di un panorama mozzafiato

Nascono per valorizzare il turismo e rilanciare l’economia anche di piccole cittadine, altrimenti poco conosciute, ma che di contro hanno un paesaggio che ha tanto da offrire ai suoi visitatori. L’idea delle panchine giganti che vengono collocate in luoghi suggestivi andandogli a conferire un ulteriore tratto caratteristico ha raggiunto anche la Tuscia dove di recente ne è stata allestita una.

Il progetto rientra nelle grandi panchine di Chris Bangle, le Big Bench che prevede l’installazione di una panchina fuori scala per il rilancio delle realtà locali, seppure a condizione che sia realizzata con finanziamenti privati. Ebbene da dicembre scorso anche il comune di Soriano del Cimino ha una sua panchina gigante, all’interno della Tenuta di Sant’Egidio ‘Il Bosco didattico del Cimino’, possibile grazie all’impegno dell’associazione La Menica Alta ODV.

Il panorama è mozzafiato

Anche in questo caso la location non è casuale. I due artisti che hanno dato vita al progetto, Alessandro e Stefano Marini, hanno creato una vera e propria opera d’arte che regala a residenti e visitatori un panorama mozzafiato sulla valle del Tevere, con uno sguardo sul borgo, sul Castello Orsini e sulle vette degli Appennini.

È la 331esima Bing Bench al mondo

La panchina gigante a Soriano nel Cimino è la 331esima al mondo di una serie di Big Bench che hanno avuto inizio con quella realizzata da Chris Bangle a Clavesana nelle Langhe nel 2009 , seppure si tratta della prima in provincia di Viterbo. La scelta di una panchina così grande vuole enfatizzare qual è la reazione di un bambino di fronte alla bellezza. Dare la possibilità anche agli adulti di rivivere con entusiasmo e nuovi occhi la grandezza della natura, offrendo un nuovo punto di vista anche su luoghi già conosciuti.

Come raggiungere la panchina gigante?

Chiunque abbia la curiosità di vendere la Big Banch a Soriano del Cimino può farlo raggiungendo la strada provinciale 62, al chilometro 3.2 e fermarsi nell’area del ‘Parco Le Vedutelle’, conosciuta dai residenti anche come area ex Tito a Piattello. A seguire si tratta di una breve passeggiata a piedi per circa 150 metri nel bosco, attraverso un sentiero che condurrà direttamente alla panchina gigante. Anche qui, coloro che stanno accumulando i timbri sul proprio passaporto oppure vogliono iniziare, possono farlo raggiungendo la tenuta di Sant’Egidio, Bosco Didattico via delle Bandite, 20. (foto di visitlazio.com)