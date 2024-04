Somministrava terapie senza averne titolo: così un 21enne si fingeva guardia medica

Ha finto di essere un dipendente della guardia medica, con tanto di stetoscopio e attrezzature riservate a personale medico procedeva finanche a somministrazioni di terapie ai pazienti, peccato che non avesse alcun titolo. I Carabinieri della stazione di Capodimonte, al termine di indagini coordinate dalla Procura, hanno individuato un 21enne, originario di Valentano, che esercitava la professione medica senza averne alcun titolo. Il giovane è stato denunciato per esercizio abusivo della professione.

Le indagini dei Carabinieri

Sono state alcune segnalazioni a innescare le indagini dei militari. Attività investigative grazie alle quali gli uomini dell’Arma hanno scoperto che il 21enne, tra gennaio 2023 e febbraio 2024 avrebbe svolto visite ambulatoriali, domiciliari, somministrato terapie e praticato iniezioni fingendo di essere un medico dell’Asl di Valentano. Insomma, nonostante fosse sprovvisto di qualsiasi titolo, il giovane effettuata tutto quanto è riservato solo ed esclusivamente a personale sanitario.

Il giovane agiva con la complicità di tre medici ‘veri’

Sono stati diversi i pazienti che del tutto ignari di trovarsi di fronte a un finto medico si sono sottoposti alle sue cure. Completamente inconsapevoli dei rischi incontro ai quali sarebbero potuti incorrere. Una situazione della quale, secondo le risultanze investigative, sembra fossero al corrente tre ‘veri’ medici in servizio presso la medesima guardia medica. Per tutti e tre i professionisti è scattata la denuncia per concorso nell’esercizio abusivo della professione, visto che gli investigatori hanno accertato che i tre sapevano che il 21enne non solo non era un medico, ma non era neanche uno studente in medicina o anche un operatore sanitario con altre qualifiche.