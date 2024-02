Terme gratis, il parco immerso nella natura a costo zero: come arrivarci

Esistono luoghi incantati che in pochi conoscono e spesso sono anche più vicini di quanto si possa immaginare. Località immerse nella natura nelle quali concedersi qualche ora di relax lasciandosi cullare dal suono della brezza leggera e magari, proprio come nel caso che stiamo per vedere, da calde acque termali con effetti curativi.

Chi non pensa di lasciarsi alle spalle lavoro e impegni quotidiani per concedersi una pausa dallo stress? Ma oltre alle responsabilità spesso a frenarci ci sono le spese che dovremmo affrontare per una piccola fuga dal tran tran di tutti i giorni. Ebbene esistono piccoli paradisi sconosciuti che ci regalano tutto questo a costo zero.

Un parco termale immerso nella natura

Tra i tanti posti inesplorati da molti, c’è un parco termale immerso nella natura situato in provincia di Viterbo: le Piscine Carletti. Una sorgente termale posta a 284 metri sul livello del mare che offre acqua sorgiva ‘solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa- sulfurea-ipertermale a temperatura di 56,4 gradi’ come riporta il cartello posizionato in prossimità delle vasche termali.

Relax e benessere a costo zero

Sono meta di tanti visitatori in cerca di un rifugio nel quale concedersi un momento di relax e benessere. È innegabile che queste sorgenti caratterizzate dall’essere ricche di minerali, offrano una serie di benefici al corpo, tra i quali una migliore circolazione sanguigna e pelle liscia e levigata, oltre alla capacità di rilassare la mente allontanando pensieri e problemi.

Piscine che regalano ai suoi fruitori un paesaggio suggestivo

In questo ambiente così suggestivo e caratteristico il tempo sembra fermarsi, regalando ai suoi fruitori sensazioni ed emozioni indimenticabili, grazie a questa immersione nella natura che mette a disposizione anche le proprietà curative delle terme. Non tutti possono permettersi di raggiungere parchi termali che sicuramente offrono ai loro ospiti sicuramente tanti servizi, ma a un costo non accessibile a chiunque. Grazie alle piscine Carletti, invece, tutti possono godere del piacere e dell’effetto curativo di un’area termale.

Come si raggiungono

Un parco che è anche facilmente raggiungibile. Da Roma in auto basta uscire dall’autostrada A1 a Orte e immettersi sulla superstrada E45 in direzione Viterbo. Una volta superata Viterbo bisogna seguire le indicazioni per le Terme di Ficoncella per arrivare a destinazione. Ma anche in treno è facile raggiungere le Piscine di Carletti prendendo da Roma Termini un convoglio che viaggi in direzione Viterbo dove è possibile raggiungere l’area termale in autobus. (foto prese dal profilo Facebook di Piscine Carletti)