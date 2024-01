Terremoto Viterbo: epicentro tra Lazio e Toscana

Paura ieri sera, mercoledì 17 gennaio, nel Lazio e in Toscana per un terremoto di magnitudo 3.1. Erano le 20.30 quando la terra ha iniziato a tremare. Una scossa che ha avuto come epicentro Onano, in provincia di Viterbo, avvertita, però, in diverse località del territorio laziale.

Scossa avvertita in varie cittadine del viterbese, ma anche in Toscana e nel Lazio

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Ingv, ha accertato che la profondità stimata della scossa è di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita non solo a Onano e nelle cittadine vicine, nel Sorano e a Grotte di Castro, ma anche a Gradoli, Latera, Proceno e altre località entro un raggio di 20 km dall’epicentro, ma anche in provincia di Grosseto e finanche nel Lazio. Per fortuna, però, almeno per il momento, non si registrano conseguenze a persone o cose.

Sta di fatto che quanto accaduto nella serata di ieri viene considerato dagli esperti come un campanello d’allarme che potrebbe annunciare eventuali altre scosse in zona, per questo motivo l’area interessata viene costantemente monitorata dalle autorità competenti.

La notizia diventa virale sui social

Diversi i residenti spaventati che hanno deciso di scendere in strada per evitare eventuali conseguenze che potevano scaturire dal casa. Poi è scattato il tam tam sui social per confrontarsi su quanto successo e verificare le zone di interesse. ‘Arcidosso, seppure lieve ho sentito la scossa’ scrive un utente sui social, e un altro: ‘Acquapendente, sentita forte’. Qualcuno non ha perso l’occasione per ironizzare sull’accaduto ‘E’ caduto il Governo’ o anche: ‘E’ solo un rutto di Salvini’ e tanti altri di questo genere, al quale una signora, amareggiata e consapevole di cosa voglia realmente dire restare coinvolti da un episodio del genere, ha risposto: ‘Non fate battute sul terremoto, ve lo dice una di Norcia fuori di casa dal quasi 8 anni. Il terremoto fa paura’.