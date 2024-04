Tragedia alla stazione ferroviaria, cade sui binari: treno le trancia una mano

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle prime ore di oggi a Vetralla, in provincia di Viterbo. Una 20enne è rimasta vittima di un incidente ed è finita sotto il treno con la mano che gliel’ha tranciata di netto. Non è ancora chiaro come sia potuto succedere. la giovane potrebbe aver avuto un malore o essere caduta sui binari accidentalmente.

La 20enne cade e viene travolta da un treno

Erano le 6 e 30 di stamattina, sabato 13 aprile, quando è avvenuto il dramma. La ragazza si trovava alla stazione ferroviaria quando è stata vittima del terribile incidente. Immediati i soccorsi e i medici del 118 sono stati tempestivi, ma di fronte alle condizioni della 20enne non hanno potuto fare altro che disporre il trasporto in eliambulanza al Gemelli di Roma.

Le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto

Ad accorrere sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto, anche tramite l’audizione dei presenti. Al momento, purtroppo, non si conoscono le condizioni di salute della 20enne.