Tragico incendio in un allevamento: il fuoco fa strage di tacchini

Sono state ore di grande apprensione per i proprietari di un allevamento di tacchini nel Comune di Farnese in provincia di Viterbo, dove ieri mattina, lunedì 10 luglio, è divampato un incendio che ha raso al suolo un capannone all’interno del quale si trovavano 14 tacchini. Il fuoco persistente non ha dato scampo agli animali che non avevano vie di fuga e, purtroppo, sono morti carbonizzati.

la corsa dei vigili del fuoco per spegnere nel minor tempo possibile il rogo

Immediatamente è stato dato l’allarme al numero di emergenza unica, il 112, e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco che si sono adoperate per spegnere nel più breve tempo possibile il fuoco. Nonostante l’impegno e la celerità dei soccorritori per i tacchini, che erano alloggiati nel casolare dal quale si sono sprigionate le fiamme, non c’è stato nulla da fare, sono morti tutti. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati i carabinieri a svolgere i rilievi utili a stabilire l’origine del rogo che, al momento restano ignote.

Danni ingenti per gli allevatori che hanno perso 14 animali

Una tragedia per gli allevatori che hanno assistito inermi alla rimozione delle carcasse. Un danno ingente non solo per la perdita degli animali, ma anche per la struttura di duemila metri quadrati andata distrutta. Le indagini degli inquirenti andranno avanti per cercare di risalire all’origine dell’incendio che al momento non sono ancora chiare. Intanto sono accorsi anche gli ispettori dell’Asl veterinaria di Viterbo, come di prassi in questi casi, mentre il personale dell’Arpa è intervenuto per la gestione dei rifiuti e le acque di spegnimento e i vigili del fuoco, una volta ultimate le attività di spegnimento hanno dovuto rimuovere le macerie per bonificare l’area. Un’opera quest’ultima, per la quale, è intervenuto anche il gruppo operazioni speciali ‘movimento terra’ dal comando di Roma.