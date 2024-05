Sosteneva gli esami per la patente al posto degli altri: scoperta truffa alla motorizzazione

Era recidivo a questo tipo di illeciti, sosteneva gli esami per conseguire la patente di guida in sostituzione del titolare. E nell’ultima occasione, solo qualche giorno fa, ancora una volta si era presentato puntualmente presso la Motorizzazione civile e trasporti in concessione di Viterbo per svolgere l’esame teorico, utile al conseguimento della patente di guida B, in sostituzione di un amico straniero.

La Polizia ha beccato il truffatore sul fatto

Gli uomini della Polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Viterbo hanno sorpreso il 25enne proprio nel momento in cui era impegnato a sostenere i test per un’altra persona.

I controlli sul 25enne hanno fatto accertare che era recidivo

Gli agenti hanno deciso di svolgere controlli più dettagliati sul giovane e hanno appurato che non era la prima volta che commetteva identico illecito. In passato, infatti, era già stato denunciato dalla Polizia Stradale di Viterbo all’Autorità giudiziaria per comportamenti analoghi. Ma proprio il ripetersi di questi episodi ha indotto il personale intervenuto a sequestrare materiale utile al proseguo delle indagini per accertare l’eventuale utilizzo dello stesso modus operandi per il rilascio di altre patenti.

Il 25enne originario del Mali che, in quest’ultima circostanza stava sostenendo l’esame per un amico ivoriano, è stato denunciato in stato di libertà per truffa e sostituzione di persona.