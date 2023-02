Viterbo, gioca 2 euro e ne vince 29 mila: caccia al fortunato sconosciuto

Ha giocato 2 euro in una tabaccheria che è tutto un programma: “L’angolo della Speranza”. E le sue, di speranze, sono diventate una bella realtà. Sabato sera, alle 18:00, uno sconosciuto e fortunato giocatore ha centrato un “10” da 29.276,93 euro al concorso Win For Life Classico. Quel giorno nessun “10+1” e nessun “0+1” è stato estratto, quindi la vincita di Viterbo è la più alta della giornata.

Vincita a Viterbo: la giocata in via Leonardo Da Vinci

Lo sconosciuto ha giocato una schedina da due euro del tipo WFL Gioco Tastiera a Viterbo presso la tabaccheria di “Roberto Speranza” di Via Leonardo Da Vinci, al civico 2, come fa sapere l’Agenzia Agimeg. La combinazione vincente è la seguente: 1-3-4-7-8-9-10-12-14-16. Numerone: 19. Win For Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino ad oggi 467 rendite. Ovviamente non si conosce il nome del fortunato vincitore, anche se forse il titolare della tabaccheria potrebbe avere qualche sospetto su chi potrebbe essere.