Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5, le previsioni (segno per segno) per sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Oroscopo Ada Alberti per sabato 2 domenica 3 aprile 2022. Come sempre, la nota e amata astrologa rivela come andrà il weekend nel consueto appuntamento della trasmissione ‘Pomeriggio 5‘, che da anni, ormai, vede al timone Barbara D’Urso. Nella classica puntata del venerdì, infatti, Ada Alberti propone l’oroscopo, segno per segno, con le previsioni del weekend, il primo del mese di aprile. Ci saranno segni più fortunati di altri? E l’amore promette grandi cose? Ecco un estratto di quanto detto oggi pomeriggio.

Oroscopo Ada Alberti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

ARIETE: Una Luna nuova strepitosa che vi invita a fare tanto nel lavoro per ottenere altrettanto. Attenzione ai soldi domenica;

TORO: Sono stati realizzati tanti cambiamenti in questo periodo, ma c’è qualcosa da rivedere nel lavoro;

GEMELLI: E’ necessario aprirsi ai contatti in questo periodo, anche perché una persona autorevole può esservi di grande aiuto;

CANCRO: Cambia la situazione professionale, potrete realizzare dei grandi successi ma starà a voi scegliere la strada giusta.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

LEONE: Favoriti i contatti, si aprono scenari nuovi, è favorito chi studia, chi viaggia e anche chi realizza qualcosa all’estero;

VERGINE: Attenzione alle finanze e alle questioni burocratiche;

BILANCIA: Sarà necessario prendere delle decisioni nel privato. C’è una nuova strada da intraprendere per quanto riguarda la professione;

SCORPIONE: Il lavoro può offrirvi molto in questo periodo, rinnovamenti molto importanti in arrivo.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO: Un weekend splendido, tutto da vivere, ma non andate su di giri domenica;

CAPRICORNO: Qualcosa da cambiare in casa, nuove responsabilità;

ACQUARIO: Potrete divertirvi e unire l’utile al dilettevole, ma occhio domenica al nervosismo;

PESCI: Novità in campo finanziario, qualcosa cambia ma in meglio.