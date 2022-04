Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5, le previsioni (segno per segno) per sabato 9 e domenica 10 aprile 2022

Oroscopo Ada Alberti per sabato 9 e domenica 10 aprile 2022. Come sempre, la nota e amata astrologa rivela come andrà il weekend nel consueto appuntamento della trasmissione ‘Pomeriggio 5‘, che da anni, ormai, vede al timone Barbara D’Urso. Nella classica puntata del venerdì, infatti, Ada Alberti propone l’oroscopo, segno per segno, con le previsioni del weekend, il secondo del mese di aprile. Ci saranno segni più fortunati di altri? E l’amore promette grandi cose? Scopriamolo insieme! Ecco un estratto di quanto detto oggi pomeriggio.

Oroscopo Ada Alberti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

ARIETE: Ti aspetta un weekend con parenti e amici ricco di gioia e divertimento. Svagati e libera la mente ma attenzione a non stancarti troppo.

TORO: Sei un periodo in cui la tua creatività e il tuo ingegno avranno modo di uscire fuori e creare cose davvero positive. Preparati perché dovrai fare un po’ attenzione alle critiche.

GEMELLI: Vediti con amici e parenti, esci e divertiti, insomma cura di più le pubbliche relazioni. Dai sempre un occhio ai soldi, non sperperare niente in cose di cui potresti fare a meno.

CANCRO: La Luna attraverserà il tuo segno. Cerca di non creare polemiche inutili in casa, pensa a rilassarti perché dovrai prendere una decisione davvero importante a lavoro.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

LEONE: Stai aspettando risposte da un po’ di tempo ma ancora non è arrivato il momento. Datti tempo.

VERGINE: Inizia a fidarti del tuo istinto, è il momento giusto. Stai per realizzare una cosa molto importante, concentrati e non perdere questa possibilità.

BILANCIA: Non creare polemiche inutili con il tuo partner, è un periodo di festa potresti risultare davvero pesante.

SCORPIONE: Avrai un weekend piccante, ti aspettano tanti flirt e parecchie avventure. Goditele ma attenzione a non andare su di giri.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO: Va bene favorire il lavoro part time e i contatti con amici e parenti. Attenzione alle spese però, è un periodo un po’ duro.

CAPRICORNO: Non discutere con il tuo partner, cerca di trovare un compromesso. Le cose altrimenti potrebbero mettersi male.

ACQUARIO: Attenzione al tuo partner, potrebbe nasconderti qualcosa. Apri gli occhi e cerca di capire cosa non va.

PESCI: Inizia a riflettere sul tuo progetto importante, sta per arrivare il momento in cui potrà diventare finalmente realtà.