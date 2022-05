Oroscopo Ada Alberti per sabato 14 e domenica 15 Maggio 2022: tutte le previsioni segno per segno

Oroscopo Ada Alberti per sabato 14 e domenica 15 maggio 2022. Come sempre, la nota e amata astrologa rivela come andrà il weekend nel consueto appuntamento della trasmissione ‘Pomeriggio 5‘, che da anni, ormai, vede al timone Barbara D’Urso. Nella classica puntata del venerdì, infatti, Ada Alberti propone l’oroscopo, segno per segno, con le previsioni del weekend. Ci saranno segni più fortunati di altri? E l’amore promette grandi cose? Scopriamolo insieme! Ecco un estratto di quanto detto oggi pomeriggio.

Oroscopo Ada Alberti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

ARIETE: Se dovete prendere qualche decisione, sarà un po’ complicato data la Luna complessa.

TORO: La Luna non è proprio dalla vostra parte, ma i problemi a lavoro saranno più che risolvibili.

GEMELLI: Anche se siete stanchi non dovete mollare. Andate avanti e seguite i vostri sogni.

CANCRO: Anche se ultimamente ci sono un po’ di problemi le belle notizie stanno per arrivare.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

LEONE: Siete un po’ giù di corda per problemi legati alla casa e alla famiglia.

VERGINE: Siete in fase di ripresa ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che questo periodo passi del tutto

BILANCIA: In amore c’è un po’ di egoismo, bisogna prendere decisioni importanti senza farsi influenzare.

SCORPIONE: Nonostante le difficoltà passate, state riuscendo a riprendervi con gran forza.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO: Non è un periodo facile, ci saranno novità a breve.

CAPRICORNO: La Luna è complessa ci vorrà un po’ di tempo prima di far calmare le acque.

ACQUARIO: Alcuni problemi in casa ma saranno cose facilmente risolvibili.

PESCI: Per oggi cercate di lasciare da parte le discussioni.