Oroscopo Branko 1 dicembre 2022: le previsioni di giovedì segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 1 dicembre 2022. Ciao ciao novembre. E benvenuto al mese di dicembre, a quello delle feste. E a quello, forse, più amato da tutti, grandi e piccini. Tra alberi di Natale, luci, case addobbate e calore che si respira in ogni dove. Oggi è giovedì, il primo di questo mese e il weekend si avvicina. Ma non siete curiosi di sapere come andrà la giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri che inizieranno col botto? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 1 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Non hai più tempo per dubitare, devi andare avanti. Anzi, lo stai facendo e c’è già qualcuno che ti invidia. Ora arriveranno le soddisfazioni: continua così!

Oroscopo Branko Toro: Prima di prendere una decisione importante devi riflettere: la direzione è quella giusta, ma devi dare una svolta alla tua vita. E per farlo devi pensare bene e riposarti un po’!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei selettivo, non riesci più a badare a tutti. E nell’aria oggi c’è un po’ di agitazione. Tu vuoi solo restare solo: a volte ne hai bisogno, hai necessità di staccare la spina. Da tutto!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stai cercando il consenso da parte di tutti, ma non è questa la strada giusta. Devi pensare a te stesso, a quello che ami fare!

Oroscopo Branko Leone: Sei fortunato, tutto è a tuo favore. Bene gli investimenti finanziari, ma occhio alla dieta: devi mantenerti in forma prima del Natale. E delle grandi abbuffate!

Oroscopo Branko Vergine: Hai tante idee, ma non devi essere arrogante e prepotente quando le presenti. Devi essere più calmo, flessibile e devi riposare un po’ di più: ne hai bisogno prima di ricominciare da zero!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Il giorno è tutto da vivere, devi lasciarti andare. Sei affascinante e questo ti aiuterà molto nei rapporti con gli altri. L’ottimismo, finalmente, ha bussato alla tua porta!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai veramente tante cose da fare, molte idee e troppi progetti. Ma devi mantenere la calma. Bene la forma fisica, occhio a non farti trascinare troppo dalle emozioni!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai bisogno di trovare un equilibrio: sei un po’ stanco, devi riposare. Che ne dici di trascorrere una serata in casa? Devi circondarti delle persone che ti amano!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di non discutere, soprattutto con le persone che ti sono vicine e ti amano. Occhio alla dieta: devi trovare il giusto equilibrio!

Oroscopo Branko Acquario: Questa di oggi è una giornata da dedicare alla famiglia perché hai bisogno di sentirti amato. Più che mai. Cerca di ricaricare le batterie e di fare chiarezza nella tua testa. E nel tuo cuore!

Oroscopo Branko Pesci: Senti la necessità di partire, di evadere dalla quotidianità e di andare in vacanza. Ma senti anche il bisogno di stare un po’ da solo per ritrovare te stesso!