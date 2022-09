Oroscopo Branko 1 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di sabato

Oroscopo Branko sabato 1 ottobre 2022. Benvenuto ottobre, che inizia col ‘botto’ perché oggi è sabato, siamo nel pieno del weekend che per molti significa ‘riposo’, relax, distacco dal lavoro e dalla routine di sempre. Ma come andrà questa giornata, ora che l’estate sembra un ricordo lontano? Ci saranno segni fortunati di altri sul fronte amoroso? Qualcuno, che è ancora single, riuscirà a lasciarsi andare e a incontrare l’anima gemella? Chissà…cerchiamo di capire cosa succederà, se il cielo sarà dalla parte di tutti i segni o meno, con le previsioni puntuali dell’astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cerca di cambiare un po’ aria e di non essere pignolo e testardo: devi saper scendere a compromessi per vivere senza problemi. Forza, il cielo non è dei migliori, ma tu sei determinato e riuscirai a superare gli ostacoli!

‎Oroscopo Branko Toro: Oggi sei determinato, forte, orgoglioso di quello che hai costruito. E le soddisfazioni continueranno ad arrivare. Devi solo rallentare un po’ e rilassarti in questo weekend!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Devi divertirti, essere più leggero, avere meno pensieri. Lo sport ti fa bene, hai bisogno di cambiare aria e dare una svolta alla tua vita!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: La fortuna sta girando ed è dalla tua parte: ora hai finalmente ritrovato la serenità, gli incontri sono favoriti. Ma sei stanco e devi capire cosa c’è che non va!

Oroscopo Branko Leone: Credi un po’ a tutto…e a tutti. Sei ingenuo, ti fidi di ogni persona, ma a volte sbagli. Chi ti sta accanto ti vuole bene, ma c’è anche chi sta cercando di remarti contro: attenzione!

Oroscopo Branko Vergine: Il cielo è dalla tua parte: sei energico, determinato e finalmente ti stai concentrando su quelle che sono le tue priorità, continua così!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stai osservando tutto e questo ti aiuterà a non commettere gli stessi errori. Cerca, però, di mantenere la calma: non puoi pretendere tutto. E subito!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai tante idee, però devi fare chiarezza nel tuo cuore e nella tua testa per vederle concretizzare. Occhio alla dieta e agli eccessi: basta dolci!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei ottimista, felice, appagato. E la forma fisica è ottima, rispecchia insomma il tuo umore. Continua così: se sei stanco, però, fermati. Respira e poi puoi ricominciare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai voltato pagina, ora devi scrivere un altro capitolo, quindi basta pensare al passato. Devi proiettarti verso il futuro ed eliminare dalla vita le cattive abitudini!

Oroscopo Branko Acquario: Nuove soddisfazioni stanno per arrivare: tutti gli sforzi, quindi, presto verranno ripagati. Sei un po’ stanco, però, quindi oggi cerca di riposarti: approfitta di questo primo fine settimana di ottobre per ricaricare le batterie!

Oroscopo Branko Pesci: Sei felice, allegro, di ottimo umore e questo lo percepisce anche chi ti sta vicino. L’atteggiamento è quello giusto, ma devi prenderti cura di te stesso, del tuo corpo: hai bisogno di relax e di staccare la spina!